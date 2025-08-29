Panamá reabre servicios consulares en el país para el mes de septiembre #29Ago

- Publicidad -

Este jueves la Sección Consular de la República de Panamá en Venezuela informó la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público en el país, a partir del lunes 1 de septiembre.

Esta medida tiene como objetivo optimizar la gestión de trámites y garantizar una atención más eficiente a los usuarios, la atención será en un horario especial de lunes a jueves desde las 8:00 am hasta las 12:00pm.

De esta manera los representantes consulares recordaron su compromiso de servicio hacia los ciudadanos panameños residentes en Venezuela, así como al público venezolano que requiera asistencia consular. Además, destacó su intención de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Es importante recordar que las relaciones diplomáticas entre ambos países se suspendieron el 29 de julio de 2024, cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció el retiro de todo el personal diplomático en Venezuela y puso las relaciones en “suspenso”.

