Más allá del salario: La confianza y la conexión emocional definen un «gran lugar para trabajar» #30Ago

Un buen salario no es suficiente para atraer y retener a los mejores talentos. Esta es la principal conclusión de un estudio reciente de Great Place to Work en Venezuela, según lo expuesto por su gerente general, Irene Mossi.

En una declaración para Unión Radio, Mossi explicó que la percepción de un «gran lugar para trabajar» se basa en una combinación de factores que van más allá de lo tangible.

«Nuestros estudios han demostrado que un gran lugar para trabajar puede serlo sin importar el sector, lugar, años de existencia o tamaño,» afirmó Mossi, quién además señaló que si bien el salario es importante, representando cerca del 60% de la medición, otros elementos resultan cruciales.

En la reseña señalan que el factor más determinante es la confianza, que influye en el 70% de la percepción del trabajador. Esta confianza se construye a partir de una relación sólida y bidireccional entre líderes y colaboradores.

En la nota difundida, la especialista explica que en el estudio se identificaron otros dos pilares fundamentales: la colaboración y la conexión emocional.

Señala que la colaboración se refiere a la capacidad de los empleados de trabajar en equipo, mientras que la conexión emocional se relaciona con el sentido de pertenencia, el orgullo y el valor que un trabajador siente al formar parte de una organización.

