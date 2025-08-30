OPINIÓN Por la puerta del sol -235-: Reflexiones #30Ago

- Publicidad -

“Andar por los caminos enseña mucho”

Juan Rulfo

Las noches son el tiempo que no duerme, lo sé. Y los días el bello sol que cubre de luz el horizonte, Sé que bajo su luz se avivan las gargantas de los pájaros, Mientras en la serenidad absorta, se va disipando el día…

Yo sé que la vida transcurre entre sueños e insomnios Que la memoria y el goce son tiempos limitados, Que hay que aprender a sentir vértigo, a calmarse Y a seguir por estos caminos dueños de ¡todo y de nada!

Yo sé lo que hay más allá del espacio espurio y terrible, Que en aras del injusto juez todo nos lleva al abismo, Sé lo que representan las rasgadas banderas y el silencio, Sé que hay que cruzar el infierno para llegar al cielo…

Yo sé que el plazo del amor solo un momento dura, Sé que la vida no se mide en años sino en momentos Que la tierra está llena de cráteres, arideces y rigores, Que el cielo se desploma en escarnios y en granizo.

Yo sé que en el mundo más de uno entierra sus sueños, Sé que las abejas son de oro y la flor de primavera, Que la muerte es olvido, la vida un viento que pasa Y el amor una alondra fugaz detenida en su vuelo.

Yo sé que el cielo que nos cubre es el mismo Dios, Sé que los pecados son distribuidores de las penas, Que los laberintos aplazan cualquier eternidad, Que el oficio de la vida es hallar la puerta del adiós…

Amanda Niño P.

