PulsoEmpresarial Digitel amplía el alcance de su plataforma de autogestión “Tu Cuenta Digitel” para clientes Pymes y Empresas

Digitel amplió su plataforma de autogestión “Tu Cuenta Digitel”, incorporando funcionalidades específicas para atender a clientes Pymes y Empresas. Este canal, que desde diciembre de 2024 ha estado disponible para clientes naturales, responde al compromiso de la empresa por ofrecer herramientas digitales que faciliten la gestión de las soluciones y servicios de manera autónoma, segura y eficiente al segmento corporativo.

A través de “Tu Cuenta Digitel”, los clientes Pymes y Empresas podrán consultar saldo, plan activo y fecha de corte de todas las líneas asociadas a su cuenta; descargar las últimas cuatro facturas; visualizar y administrar todas sus líneas; reportar pagos realizados; cambiar de plan según sus necesidades de conectividad; suspender líneas en caso de robo, hurto o extravío; activar o modificar paquetes de datos; gestionar servicios como Larga Distancia Internacional (LDI) y Roaming de Datos; consultar los códigos PIN y PUK; y administrar la clave de acceso a la plataforma, entre otros.

“En Digitel trabajamos para atender a todos los segmentos del mercado con una filosofía cliente-céntrica que guía cada decisión estratégica que tomamos. La ampliación de Tu Cuenta representa un paso importante en la evolución de nuestros canales digitales, permitiendo que nuestros clientes empresariales gestionen sus servicios de forma más eficiente, segura y adaptada a sus dinámicas operativas, sin importar donde se encuentren. Queremos que cada cliente sienta que Digitel entiende sus necesidades y le ofrece soluciones que realmente agregan valor” destacó el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez.

Los clientes interesados pueden ingresar a digitel.com.ve, hacer clic en la sección Tu Cuenta y registrarse para comenzar a utilizar este nuevo canal de autogestión.

