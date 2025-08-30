PulsoEmpresarial Foton celebra 29 años de crecimiento y expansión en el país #29Ago

- Publicidad -

En una celebración que se extiende por más de 80 países, Foton conmemora su 29° aniversario a nivel mundial y lo celebra a lo grande en Venezuela. La marca, que inició operaciones en 1996 con la fabricación de camiones, ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de vehículos de carga y pasajeros, abarcando desde pickups y vans hasta camiones y chutos de 45 toneladas, con un catálogo que supera los 800 modelos a nivel global.

​El evento, que reunió a representantes de la marca y de sus 10 concesionarios en Venezuela, destacó los avances y planes de expansión para el mercado local.

Daniel Méndez, Gerente Comercial de Foton Venezuela, enfatizó la expansión de la oferta de vehículos de la compañía. En 2025, Foton presentará nuevas vans de pasajeros con motores a gasolina, una estrategia clave para facilitar el transporte de personas frente a las regulaciones del diésel.

​Por su parte, Olga Monsalve, Gerente General de Foton Yaracuy, destacó la importancia de la tecnología de punta y la robustez que caracteriza a los vehículos de la marca. Resaltó el compromiso de la compañía con sus clientes, asegurando un stock de repuestos garantizado por más de 10 años y un servicio de asesoría integral para satisfacer las necesidades de cada negocio.

Monsalve invitó al público a visitar el concesionario en la autopista Cimarrón Andresote, sector Las Piedras, para «vivir la experiencia» y conocer de cerca la variedad de vehículos disponibles.

​En un paso más para fortalecer su presencia en el mercado, Foton también ha invertido en la capacitación técnica.

José Antonio Balza, Representante de Servicio, informó sobre la reciente implementación de la Academia Técnica de la marca, lanzada el 29 de enero de 2024. Esta iniciativa tiene como objetivo formar a técnicos y asesores de servicio especializados en los productos de la compañía, garantizando un soporte de alta calidad a sus clientes.

​Con este aniversario, Foton reafirma su compromiso con el desarrollo de Venezuela, ofreciendo soluciones de transporte versátiles y duraderas. La marca se posiciona como un actor clave en el sector automotriz, con el lema de «hacer la carga más ligera» para sus usuarios.

