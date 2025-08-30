Una tierra bendecida: Venezuela y sus monumentos marianos #30Ago

- Publicidad -

Venezuela es un país profundamente mariano, y su devoción a la Virgen María se manifiesta en una serie de impresionantes monumentos que no solo son obras de arte, sino también puntos de encuentro para fortalecer la fe y el espíritu de sus habitantes.

El más imponente de estos es el Monumento Manto de María, dedicado a la Divina Pastora en el estado Lara. Esta colosal estructura de 62 metros de altura es visible desde una distancia de hasta 70 kilómetros. Para llegar a su cumbre, se deben subir 296 escalones, un ascenso que culmina con una vista panorámica que invita a la reflexión. Esta majestuosa obra fue diseñada por los arquitectos Orlando Perdomo, Rafael Vargas y Jorge Rodríguez.

- Publicidad -

En Trujillo se encuentra el Monumento Virgen de la Paz, que con sus 46,72 metros de altura fue durante mucho tiempo la estatua más grande de América. Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1983 por el presidente Luis Herrera Campins y se levanta como un símbolo de paz para la región. La obra, con un peso de 1200 toneladas, fue diseñada por el escultor Manuel de la Fuente.

En el oriente del país, específicamente en la Isla de Margarita, se alza el Monumento Nuestra Señora del Valle. Esta capilla, con la forma de la Virgen del Valle, mide aproximadamente 17 metros de altura y es un lugar para renovar la fe, la esperanza y la hermandad. En su interior, se pueden apreciar los milagros más impactantes atribuidos a la «Reina del Oriente«.

En el estado Zulia, la Virgen de Chiquinquirá, conocida popularmente como La Chinita, es honrada con una imponente escultura de 8 metros de altura, rodeada de ángeles y querubines. Inaugurada en 2004, este monumento conmemora el histórico y religioso suceso del 18 de noviembre de 1709.

Finalmente, también en la isla de Margarita, se erige el Monumento Virgen María Auxiliadora. Este monumento honra a la patrona de una de las comunidades de la isla, cuya festividad se celebra cada 24 de mayo con hermosas procesiones y actos culturales. La imagen, relacionada con el «auxilio a los cristianos» contra «infieles y herejes», es un recordatorio de la profunda herencia europea de la devoción mariana en Venezuela.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí