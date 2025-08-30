Venezuela ocupa el último lugar del Índice de Calidad Institucional #30Ago

- Publicidad -

Venezuela ocupa el último lugar del Índice de Calidad Institucional 2025 (ICI), elaborado por la Red Liberal de América Latina (RELIAL). El país se ubica el puesto 181 de un total de 181 naciones evaluadas.

El informe, liderado por el economista argentino Martín Krause, analiza el estado de las instituciones políticas y económicas a través de indicadores como el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la libertad económica y el entorno de inversión.

El análisis arrojó que países como Bolivia (137), Cuba (170), Nicaragua (168) y Haití (164) también presentan graves deficiencias. En contraste, países como Dinamarca, Finlandia y Suiza lideran el índice gracias a sus democracias liberales consolidadas, donde la estabilidad institucional es sinónimo de prosperidad y cohesión social.

El informe señala que las naciones con instituciones inclusivas y estables, que protegen la propiedad, garantizan la libertad de contratación y mantienen un sistema financiero abierto, son las que logran atraer inversión, fomentar la innovación y reducir la pobreza de forma sostenible.

