Vivir en Barquisimeto: ¿El costo de vida más asequible de Venezuela? #30Ago

- Publicidad -

La organización internacional Living Cost ha publicado su informe de julio de 2025 sobre el coste de vida, destacando a Barquisimeto como una de las ciudades más asequibles a nivel global. Con un gasto promedio de $727 al mes para una persona, la capital del estado Lara se sitúa en el puesto 6988 de 9294 a nivel mundial, lo que la coloca entre el 25% de las ciudades menos costosas del planeta. En el ámbito nacional, ocupa la posición 45 de 77 en Venezuela.

El informe desglosa los gastos mensuales para un individuo, estimando $536 en gastos sin alquiler y $191 en alquiler y servicios públicos. Para una familia de cuatro personas, el coste total con alquiler asciende a $1,852, con gastos de comida de $873 y transporte de $398.

- Publicidad -

Sin embargo, el mismo estudio subraya una notable disparidad económica. El salario mensual promedio en Barquisimeto, después de impuestos, es de apenas $149. Este ingreso solo es suficiente para cubrir los gastos de manutención de 0,2 meses, lo que significa que el coste de vida es 4,9 veces mayor que el salario promedio. El informe explica que esta diferencia se debe a que el cálculo de los costos se basa en un «estilo de vida de país desarrollado«, el cual resulta difícil y costoso de mantener en economías emergentes.

Lea también: ¿Cuáles son las ciudades más caras para vivir en Venezuela?

A pesar de este reto, la ciudad mantiene una valoración de calidad de vida de 21 y se posiciona como el 31.er mejor lugar para vivir en Venezuela. Con una población estimada de 1,06 millones de habitantes, Barquisimeto es la quinta ciudad más grande del país, ofreciendo una perspectiva única sobre el equilibrio entre la asequibilidad y los desafíos económicos locales.

Un vistazo a las ciudades vecinas: San Felipe y Acarigua

El informe también compara a Barquisimeto con urbes cercanas. San Felipe, capital del estado Yaracuy, presenta un costo de vida ligeramente superior, con un promedio de $742 al mes para una persona. Su salario mensual después de impuestos es de $186.

Por su parte, en Acarigua, estado Portuguesa, el costo de vida es de $730 y el salario promedio de $174. En ambos casos, el costo de vida también supera en más de cuatro veces el salario promedio, lo que refleja una problemática común en la región.

Estas ciudades también se encuentran entre las menos costosas a nivel global, pero enfrentan los mismos desafíos económicos que Barquisimeto.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí