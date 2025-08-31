FANB inicia despliegue militar en las costas venezolanas ante tensiones con EE.UU. #31Ago

- Publicidad -

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció oficialmente el inicio de un despliegue militar estratégico en las costas del país, en respuesta al incremento de tensiones con Estados Unidos, cuyos buques de guerra se dirigen hacia el Caribe.

Para evidenciar su preparación y presencia, la FANB difundió videos oficiales de los ejercicios militares realizados en la zona.

- Publicidad -

Despliegue de 15 mil efectivos y patrullajes en el Caribe

En una transmisión por VTV, el Ministro de Defensa y Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, informó que 15 mil efectivos han sido desplegados, siguiendo la orden del comandante en jefe, en la frontera occidental y en el espacio aéreo del norte venezolano.

“La Fuerza Armada está patrullando nuestro espacio aéreo al norte, en el Caribe, en este preciso momento”, afirmó.

El despliegue se realiza en el marco de un acuerdo binacional con Colombia, país que también activará un despliegue similar para reforzar la seguridad fronteriza.

En videos compartidos por el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) se observa un buque de guerra venezolano en aguas nacionales, además de aviones de combate y fragatas realizando patrullajes conjuntos.

Uno de los clips mostró incluso la destrucción de una embarcación sospechosa interceptada en aguas venezolanas.

Convocatoria a la Milicia Bolivariana continúa en septiembre

Padrino López reiteró el llamado a la población para sumarse a la Milicia Bolivariana, cuya convocatoria, promovida por el presidente Nicolás Maduro, continuará con nuevas fases durante septiembre, pese a que la segunda etapa terminó recientemente.

El ministro señaló que la FANB está preparada para responder a “cualquier amenaza” que atente contra la soberanía nacional, enfatizando que el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, ordenado por la administración del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de drogas, ha impulsado el fortalecimiento de las fuerzas armadas.

Destacó que esta situación refleja la visión del “comandante supremo” Hugo Chávez, quien siempre instó a preparar al país para momentos de tensión internacional como el actual.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí