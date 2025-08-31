Niño venezolano gana medalla de plata en Olimpiada Internacional de Geometría 2025 #31Ago

- Publicidad -

Mateo Pérez, un pequeño talento tachirense, destacó entre cientos de participantes de todo el mundo y se llevó la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025, organizada en Indonesia, un prestigioso certamen académico que reúne a los mejores talentos infantiles en matemáticas del mundo.

Mateo, quien se define como un “niño autodidacta”, sorprendió en la competencia organizada por el Organizing Center for STEM Olympiad (OCSO), cuya sede se encuentra en Indonesia y que este año se celebró en modalidad online.

Un talento precoz que brilla en la geometría

El joven tachirense superó la ronda clasificatoria el pasado 17 de agosto, avanzando a la gran final disputada una semana después, donde se midió frente a cientos de participantes de hasta 12 años de edad, provenientes de diversas nacionalidades.

En su cuenta de Instagram @mateoelmatematico, comparte con frecuencia ejercicios matemáticos de distintos niveles, dejando en evidencia su pasión por los números y el aprendizaje. “Estoy muy feliz porque gané una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría”, expresó con entusiasmo tras conocer los resultados.

Dedicación, esfuerzo y agradecimientos

El joven talento venezolano explicó que se preparó durante dos meses bajo la guía de su profesora Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en el Reino Unido, a quien agradeció públicamente por su apoyo. “Gracias a mi profe Carol por prepararme y gracias a todos los que me apoyaron”, dijo Mateo en redes sociales.

Por su parte, Jiménez destacó la disciplina y el entusiasmo de su alumno, quien además recibe formación avanzada en matemática, física y astronomía.

El logro de Mateo Pérez no solo representa un reconocimiento personal a su dedicación y disciplina, sino también un orgullo para el país, al demostrar que el talento venezolano sigue destacándose en escenarios internacionales. Con apenas 7 años, este pequeño tachirense ya es ejemplo de constancia y amor por el conocimiento, inspirando a otros niños y jóvenes a cultivar sus habilidades académicas.

