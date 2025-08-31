OPINIÓN Buena Nueva: Andar en verdad #31Ago

- Publicidad -

“Humildad es andar en verdad”, según Santa Teresa de Jesús. El problema está en que la humildad es una virtud despreciada por el mundo.

Si la humildad es equivalente a la verdad, tenemos que comenzar a vernos tal cual somos y medir lo que valemos ante Dios. Y ¿qué es lo que valemos ante Dios? ¿Qué valemos por nosotros mismos? … Realmente nada.

Ubicarnos así es comenzar a “andar en verdad”. Es apenas darnos cuenta de lo que significa ser humilde, para luego comenzar a andar por el camino de la humildad.



El mundo nos vende la idea de que hay que destacarse, de que los reconocimientos humanos, los privilegios y el poder son muy importantes y necesarios, de que creernos una gran cosa es bueno. Nos vende una idea que se ha metido ¡hasta en la Iglesia!, la “auto-estima”, que es todo lo contrario a la humildad. Nada valemos ante Dios, nada somos sin Dios. De nuestra cuenta sólo podemos y sabemos pecar.



Dice San Alfonso María de Ligorio que no somos capaces por nosotros mismos de hacer nada bueno, y que cualquier bien que hagamos viene de Dios. Esa sí es la verdadera “auto-estima”: la estima que tengo por todo lo que Dios me ha dado y por todo lo que hace en mí.



El Señor nos recomienda en el Evangelio (Lc. 14, 1.7-14) evitar los primeros puestos. Y los primeros puestos se refieren a esas cosas que nos vende el mundo como valiosas y que no valen nada, porque son un engaño.



Y ¿cómo funciona la humildad concretamente? Hacer las cosas porque Dios las quiere, buscar la gloria de Dios. Es saber que nada podemos sin Dios, reconocer que somos totalmente dependientes de Dios. Es dar gracias a Dios por lo que somos, por lo que hacemos y por lo que tenemos. Es estar convencidos que nada podemos sin Dios.

Sucede que el orgullo nos hace creer que las cosas que logramos, las logramos por nosotros mismos.

Pero la humildad es saber que Dios nos ha dado los logros que con su gracia hemos obtenido. La humildad consiste, entonces, en saber y en reconocer que todo nos es dado por Dios.

La auto-estima ¿es cristiana?

Isabel Vidal de Tenreiro

