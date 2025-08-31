Oscar Piastri gana el GP de Holanda y Hadjar consigue su primer podio en la F1 #31Ago

- Publicidad -

Las posibilidades de Lando Norris de vencer a Oscar Piastri en el Gran Premio de Holanda se esfumaron. Sus opciones de ganar el título también están en riesgo.

Piastri ganó el Gran Premio de Holanda el domingo después de que el McLaren de su compañero de equipo Norris se averiara en lo que podría resultar un punto de inflexión en la carrera por el título.

Norris estaba persiguiendo a Piastri hacia el final de la carrera cuando el piloto británico informó que sentía un olor “extraño” en su cabina.

«No sé si estoy en llamas», dijo Norris. Salía humo de la parte trasera del coche y tuvo que detenerse.

Norris terminó la carrera parado detrás de una barrera al costado de la pista con los comisarios de carrera y su auto averiado.

El ingeniero de carrera de Norris intentó consolarlo diciéndole lo bueno que había sido su ritmo.

«No importa», respondió Norris. Era la segunda vez esta temporada que no terminaba tras chocar con Piastri en el Gran Premio de Canadá en junio.

Max Verstappen, de Red Bull, superó al afectado Norris entre vítores de la multitud para obtener el segundo lugar en su Gran Premio de casa, mientras que Isack Hadjar, de Racing Bulls, logró su primer podio en tercer lugar.

Piastri al mando

La ventaja de Piastri sobre Norris, que está en segundo lugar, aumentó de nueve puntos a 34 con nueve carreras restantes.

La victoria del australiano requirió que lograra tres reinicios con coche de seguridad, conteniendo a Norris dos veces y luego manteniendo a Verstappen detrás de él después de la avería de Norris.

«Obviamente, fue una lástima para Lando al final», dijo Piastri. «Pero sentí que tenía el control de la carrera y usé el ritmo que necesitaba».

Verstappen había recibido un abrazo del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos antes de la carrera y su segundo puesto fue muy popular entre la afición holandesa, vestida de naranja. Fue el primer podio de Red Bull en un Gran Premio, en lugar de una carrera al sprint, bajo la dirección del nuevo director del equipo, Laurent Mekies, tras el despido de Christian Horner.

Hadjar fue levantado del suelo y recibió una palmada en la espalda por una multitud de exultantes miembros del equipo mientras celebraban el primer resultado en el podio de Racing Bulls en cuatro años.

“Ese siempre fue mi objetivo desde niño, así que este es el primer paso”, dijo Hadjar. “Mi primer podio y espero mucho más”.

