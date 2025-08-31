PulsoEmpresarial El poder del cacao venezolano en cada sorbo de chocolate

- Publicidad -

La historia del chocolate venezolano se remonta a civilizaciones indígenas que ya cultivaban el cacao, considerado un tesoro. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las técnicas de cultivo y procesamiento se perfeccionaron. Fue así como el país se consolidó como productor mundial.

El chocolate ha sido desde siempre un símbolo de energía y bienestar. Gracias a su riqueza natural en antioxidantes y su capacidad para proporcionar vitalidad, se ha convertido en una bebida ideal para compartir en familia, en la merienda o como una deliciosa pausa durante el día.

Este producto venezolano, reconocido entre los mejores del mundo, es el alma de una nueva propuesta de Natulac: su bebida de chocolate con leche lista para tomar y lo mejor de todo: hecha 100% con cacao venezolano.

Compromiso con lo local

Este producto reafirma el compromiso de la marca con lo local, lo sabroso y lo nutritivo. La fórmula combina lo mejor del cacao nacional con leche de calidad, resultando en una bebida de chocolate con leche rica, cremosa y con el sabor que enamora. Su presentación en Tetra Pack de 946 cm³ con tapa de rosca, está diseñada pensando en el disfrute familiar: práctica, generosa y perfecta para compartir en cualquier momento del día.

Inspirada en la herencia cacaotera de Venezuela, país donde el chocolate tiene historia, aroma y corazón, esta bebida no es solo refrescante y nutritiva, sino un homenaje a nuestras raíces.

Con tecnología de punta en su planta láctea, Natulac logra ofrecer una bebida que mantiene intacto el sabor auténtico del chocolate, sin conservantes ni colorantes. Una experiencia única, donde cada trago invita a disfrutar de la ‘felicidad en cada sorbo’.

Además, la marca ha tomado una decisión fundamental para garantizar una experiencia de sabor superior: esta bebida no contiene malta añadida. Eso permite que la riqueza natural del cacao brille con luz propia, ofreciendo un perfil más cómodo, perfecto para paladares que aprecian la calidad y la intensidad de un verdadero chocolate. Está pensada para el disfrute de toda la familia, desde los adolescentes hasta los adultos.

Hecho con 100% cacao venezolano, este chocolate con leche está listo para disfrutar en cualquier momento. Su sabor auténtico y cremoso te conecta con nuestras raíces y te brinda energía con cada sorbo. Porque cuando el sabor es nuestro, se siente mejor: es calidad, tradición y orgullo en un solo envase.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

