Capriles: El diálogo entre Trump y Maduro es la única salida #1Sep

A través de sus redes sociales, el diputado a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles Radonski, propuso una negociación «cara a cara» entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro. La propuesta, realizada durante una transmisión en vivo en su Instagram, tiene como objetivo principal encontrar una salida a la compleja situación que vive el país.

Capriles justificó su propuesta señalando que Trump se ha reunido en el pasado con líderes de naciones que no son democráticas, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

«Si el presidente de EEUU anda en esa onda. Entonces, (puede haber) un cara a cara Trump-Maduro, poniendo en la mesa que el país salga de esta situación», expresó Capriles, sugiriendo que la Asamblea General de la ONU podría ser el escenario para tal encuentro.

Además de la propuesta diplomática, Capriles aprovechó la ocasión para exhortar a Maduro a firmar un indulto general para todos los presos políticos, una medida que el excandidato presidencial considera esencial para avanzar en una reconciliación.

Capítulos nefastos, según Capriles

En su en vivo, Capriles aprovechó para realizar sus críticas hacia algunos líderes de la oposición. Sin mencionar nombres directamente, el exgobernador de Miranda se refirió al «gobierno interino» y a la fallida «Operación Libertad» de 2019, a quién calificó como uno de los «capítulos más nefastos» en la historia reciente de la oposición.

También acusó a grupos de engañar a la población con falsas promesas, como la de «cobrar» las elecciones presidenciales de 2024, para luego, supuestamente, refugiarse en embajadas y dejar a sus seguidores a merced de la represión. «Dejaron sola a la gente, y luego vino la represión«, sentenció Capriles.

Capriles remató sus críticas aludiendo a la promesa de un sector de la oposición sobre el supuesto regreso de Edmundo González Urrutia, señalando: «A mí no me engañaron, pero a muchos venezolanos sí«.

