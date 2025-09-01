Cortes eléctricos aumentan en agosto, pero registra mejoras significativas en lo que va de 2025, según Activos por la Luz #1Sep

- Publicidad -

La organización Activos por la Luz publicó este lunes 1 de septiembre su informe mensual de agosto de 2025, el cual muestra una mejora general en la calidad del servicio eléctrico en la región. El reporte detalla que, aunque hubo un aumento en las incidencias comparado con el mes de julio, las cifras acumuladas del año y la comparación interanual reflejan una tendencia positiva.

Durante el mes de agosto, la organización registró 98 cortes de luz y 110 fluctuaciones. El tiempo total de interrupción sumó 198 horas. Al comparar estas cifras con las del mes de julio, se observó un aumento del 13% en los cortes, un 189% en las fluctuaciones y un 7% en el tiempo de corte.

Sin embargo, la tendencia a largo plazo es favorable. En comparación con agosto de 2024, el número de cortes disminuyó un 27%, el tiempo de interrupción se redujo un 26% y las fluctuaciones aumentaron un 21%.

El informe también destaca los datos acumulados del año 2025 hasta la fecha. En este período, los cortes han disminuido un 63%, las fluctuaciones un 37% y el tiempo de interrupción total ha bajado un 70% en comparación con el mismo período del año 2024. Estos resultados sugieren que las mejoras en el sistema eléctrico están teniendo un impacto significativo y sostenido.

