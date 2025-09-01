Emcoex: Reactivación del tramo ferroviario entre Lara y Puerto Cabello impulsaría las empresas que podrían exportar #1Sep

- Publicidad -

La reactivación del tramo ferroviario entre la entidad y Puerto Cabello aumentaría el número de empresas que podrían exportar sus productos, de acuerdo con el criterio expresado por el presidente de la Empresa de Comercio Exterior del estado Lara (Emcoex), Juan Carlos Romero.

Destacó que “eso nos va a dar una apertura gigantesca a todos los rubros que vienen esperando tener una posibilidad de flete, de nacionalización y de exportación, a través del sistema ferroviario nacional”.

Sostuvo en Unión Radio que también es positivo que empresarios de otros países visiten el estado Lara, para buscar alianzas comerciales que apoyen al Motor Económico Exportador del país.

El tramo ferroviario Simón Bolívar es un proyecto del Sistema Ferroviario Nacional de Venezuela, que incluye 682 kilómetros de ferrocarril y que aspira cubrir las áreas pobladas y productivas del país.

Tren de carga

En junio de este año, el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, informó que “muy pronto” estará a disposición de los venezolanos el tren de carga que partirá desde Puerto Cabello, en el estado Carabobo, hasta el Terminal Intermodal Puerto Seco “Batalla de Araure”, en el estado Portuguesa y a Barquisimeto, en el estado Lara.

En esa oportunidad, explicó que este mecanismo permitirá trasladar carga de una manera cómoda, económica y sin contratiempos y contribuirá en la dinamización productiva de Venezuela.

Hasta ahora no se había vuelto a tocar el tema; sin embargo, se recuerda que en aquella oportunidad, el Ing. Manuel Cols Briceño, quien conoce el proyecto en detalle, formuló una serie de observaciones, que deberían ser “corregidas” antes de iniciar las actividades del ferrocarril.

