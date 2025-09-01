En sus 15 años: Runrunes es ejemplo del periodismo independiente en Venezuela #1Sep

- Publicidad -

Runrunes acaba de arribar a quince años de edición digital, durante los cuales ha logrado colocarse como uno de los medios de comunicación más importante de Venezuela, que ha sobresalido por sus primicias sobre todo en el ámbito político y económico del país.

Estos tres lustros se puede considerar como un reconocimiento al empeño puesto por un equipo de periodistas, que ha sabido sobreponerse a las dificultades que se han presentado día a día.

Su director Luis Ernesto Blanco, periodista de amplia experiencia, considera que ha sido una labor compleja, difícil, sobre todo porque se ha puesto mucho empeño en mantener latente la libertad de expresión.

Tiene palabras de elogio y reconocimiento para el equipo de periodistas que a diario busca obtener la información precisa, pese a los grandes obstáculos que existen para llevar a cabo con normalidad la tarea de comunicar oportunamente a los lectores.

Comenta Blanco que un colega español le ha asegurado que el periodismo siempre ha vivido etapas dificultosas en todo el mundo, pero es comparable a un enfermo que puede con mucho ánimo sobreponerse y levantarse de la cama.

Los periodistas tienen que sortear la censura, los impedimentos, todo tipo de obstáculo para cumplir con su obligación de informar y ese es el ejemplo que tras quince años de continuo trabajo ha expuesto Runrunes.

Antes de que se presentara esta situación de restricción al derecho de expresión, los medios de comunicación competían entre sí; pero, las circunstancias han obligado a la cooperación entre ellos y de esta forma se viene desarrollando el periodismo en el país.

En esta celebración hay que expresar el reconocimiento al experto periodista Nelson Bocaranda, que impulsó su columna de opinión hacia un medio digital, que hoy no sólo enorgullece al equipo de Runrunes sino al periodismo independiente nacional.

