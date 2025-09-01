Buscar
Índice Bursátil Caracas cerró en 816,30 puntos #1Sep

Juan Bautista Salas
Índice BursátilNoticiasNacionales
El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 816,30 puntos con una variación de 6,87 puntos (-0,83%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.687,13 puntos, con una variación absoluta de 14,04 puntos (-0,83%) y el Índice Industrial cerró en 225,48 puntos (-0,89%).

Al final de la sesión, 13 acciones subieron de precio, 9 bajaron y 9 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 144.702 acciones por un monto de 3.534.018,18 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 13.528 acciones por 751.036,80 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 19.305,50, para un total de 4.304.360,48 bolívares.

