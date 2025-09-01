La Real Sociedad ficha al venezolano Yangel Herrera por 5 temporadas #1Sep

- Publicidad -

La Real Sociedad ha sellado un movimiento estratégico en el mercado de fichajes con la confirmación de la incorporación del mediocampista venezolano Yangel Herrera. El club blanquiazul, a través de un comunicado oficial, anunció que Herrera llega traspasado desde el Girona y ha firmado un contrato que lo vinculará con la institución por las próximas cinco temporadas.

La llegada de Herrera, de 27 años, responde a una necesidad específica del entrenador Sergio Francisco, quien buscaba un perfil de jugador con cualidades que se habían extrañado en el equipo desde la partida de Mikel Merino.

Un centrocampista con el perfil deseado

La Real Sociedad ha encontrado en Yangel Herrera al jugador que demandaba su técnico. El centrocampista venezolano cumple a cabalidad con el perfil de un mediocampista con poderío físico, gran recorrido y una energía incansable, características que le permiten dominar tanto en defensa como en ataque.

Su fichaje es visto como un refuerzo crucial para el centro del campo, una zona que el equipo había anhelado potenciar desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada. A pesar de llegar a San Sebastián con una lesión, su incorporación se considera vital para los planes del club a largo plazo.

Experiencia en LaLiga y trayectoria en ascenso

La Real Sociedad ha apostado por un jugador con un conocimiento profundo del fútbol español. Tras su paso por el Manchester City, Yangel Herrera ha demostrado su valía en el competitivo circuito de LaLiga, militando como cedido en equipos como el Granada, el Espanyol y, más recientemente, el Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

Su experiencia previa y su capacidad para adaptarse a diferentes esquemas de juego lo convierten en una pieza fundamental para los objetivos del club. Su llegada se suma a la del exvalencianista Carlos Soler, quien también llegó hoy a la ciudad para firmar su contrato, lo que hace prever una renovación completa en la medular blanquiazul.

Con la confirmación de este fichaje, la Real Sociedad no solo refuerza su plantilla con un talento probado, sino que también envía un claro mensaje sobre sus ambiciones de cara a la nueva temporada. La llegada de Herrera y Soler augura un centro del campo dinámico y robusto, listo para afrontar los desafíos del calendario venidero.

