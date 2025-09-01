Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla del GP de Italia tras incidente en Holanda #1Sep

- Publicidad -

El siete veces campeón del mundo afrontará un nuevo reto en Monza luego de ser sancionado por exceso de velocidad en boxes. Ferrari y sus pilotos llegan presionados tras un fin de semana desastroso en Zandvoort.

El británico Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputará el próximo fin de semana en Monza. La sanción llega después de que los comisarios confirmaran que el piloto de Ferrari excedió la velocidad reglamentaria en la entrada a boxes durante el Gran Premio de Países Bajos, disputado este domingo en Zandvoort.

Según el informe oficial, Hamilton circuló demasiado rápido en el sector previo a los pits y no redujo lo suficiente al ingresar, incumpliendo la normativa de seguridad. Aunque el castigo habitual para esta infracción es de diez posiciones en la parrilla, los jueces lo redujeron a la mitad al considerar que el británico intentó frenar antes de la entrada. Además, se le descontaron dos puntos en la clasificación del Mundial de Pilotos, donde sigue en desventaja frente a los líderes del campeonato.

Un domingo negro para Ferrari

El equipo de Maranello vivió un fin de semana para el olvido. Tanto Hamilton como Charles Leclerc tuvieron que abandonar en Zandvoort, sumando el segundo Gran Premio del año sin puntos para Ferrari.

Leclerc vio frustradas sus opciones de podio tras un accidente con el italiano Kimi Antonelli, debutante de Mercedes, quien intentó adelantar al monegasco en una curva complicada y terminó golpeando la parte trasera de su monoplaza. El impacto envió al Ferrari contra el muro, justo en el mismo sector donde minutos antes Hamilton había perdido el control por la pista mojada.

Antonelli, de apenas 19 años, se disculpó personalmente con el director del equipo, Fred Vasseur, y reconoció su error: “El contacto fue culpa mía. Lo siento por Charles y por Ferrari”, declaró el joven piloto. Leclerc, por su parte, prefirió restarle dramatismo y calificó el choque como un “error honesto”.

Es la segunda vez que el italiano ocasiona el abandono de otro piloto de la parrilla, en Austria chocó el Red Bull de Verstappen, lo que dejó a ambos autos fuera de la carrera, obligando al holandés a abandonar la pista.

«Me disculpé de inmediato. Reconozco que es culpa mía y siento haber terminado mi carrera, pero también la suya», dijo Antonelli a los medios.

Verstappen parecía aceptar la disculpa de Antonelli, y el campeón del mundo reflexionó sobre el incidente: «Supongo que fue una mala suerte. Es lo que es. Hablé rápidamente con Kimi, me acompañó a la recepción».

Camino al “Templo de la Velocidad”

Con la mirada puesta en Monza, Ferrari intentará recomponerse frente a su afición en una de las citas más emblemáticas del calendario. Sin embargo, la penalización a Hamilton y el golpe moral de Zandvoort dejan al equipo italiano en una posición comprometida.

El “Templo de la Velocidad” será el escenario donde tanto Hamilton como Leclerc buscarán redimirse, mientras que Antonelli aspira a dejar atrás la polémica y demostrar su talento frente a la grada local.

El desafío está planteado, Ferrari necesita reaccionar en casa para no seguir cediendo terreno en una temporada que se complica carrera tras carrera.

