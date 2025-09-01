Provea: Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del mundo, equivalente a $0.88 #1Sep

- Publicidad -

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), la organización no gubernamental Provea ha emitido una contundente denuncia sobre la crítica situación salarial en Venezuela. Según Provea, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares mensuales, una cifra que representa aproximadamente $0.88, lo que los posiciona como los más bajos a nivel global.

La denuncia resalta que este monto no ha sido ajustado en más de 1,265 días (aproximadamente tres años), lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. La organización subraya que esta cantidad precaria es la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales y demás beneficios laborales, lo que condena a los trabajadores a una profunda vulnerabilidad económica.

Provea hizo un llamado urgente a la acción por parte del Estado, haciendo hincapié en el derecho constitucional a un salario digno, consagrado en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, la organización enfatizó que la política de bonos, implementada por el gobierno para mitigar la crisis, resulta ser “excluyente e insuficiente” para contrarrestar el alto valor de la canasta básica de alimentos y servicios.

