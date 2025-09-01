PulsoEmpresarial EPA inició nuevo período de recaudación de Ayudar Es Sencillo

- Publicidad -

Para la segunda mitad del año, Ayudar Es Sencillo suma a su red de apoyo a destacadas instituciones que trabajan en pro del bienestar social en diversas áreas. Estas nuevas alianzas permitirán ampliar el alcance de los programas y atender a un mayor número de beneficiarios durante el período de recaudación agosto – diciembre.

La incorporación de estas instituciones refuerza el compromiso y disposición de los clientes hacia fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, con objetivos colectivos, principalmente orientados a la capacitación en oficios.

- Publicidad -

Es importante recordar que, Ayudar Es Sencillo apoya proyectos en las ciudades donde EPA tiene presencia comercial a fin de generar la afinidad entre los clientes y las instituciones aliadas, adaptándose a las necesidades locales y maximizando el impacto de cada donación.

Para el periodo agosto-diciembre, en Caracas, las cinco tiendas serán receptoras de los aportes para la Fundación Schola Cantorum de Venezuela, la cual requiere realizar rehabilitaciones estructurales en la sede académica, donde niños y adolescentes reciben formación en música. Esta sede está ubicada en el municipio Libertador.

En Barquisimeto, el proyecto se basa en empoderar a jóvenes en la capacitación en oficios para que construyan un camino de oportunidades para el desarrollo personal y social, a cargo de la Asociación Civil Hijos de Morán. Mientras que en Maracaibo, los clientes podrán aportar de manera voluntaria para la remodelación y adecuación de aulas en los talleres del Centro Educativo Fe y Alegría General Rafael Urdaneta.

El Ancianato San José, es el beneficiado en la ciudad de Maracay y con los aportes podrá acondicionar el salón de usos múltiples de la sede, realizando adaptaciones para la movilidad y seguridad de los adultos mayores que son atendidos allí. En Maturín, el proyecto se basa en la formación en arte y oficio en la parroquia San Ignacio de Loyola.

Los clientes de Puerto La Cruz podrán apoyar a la Asociación Civil El Paragüero, la cual busca brindar capacitación técnica en las áreas de jardinería, tecnología, peluquería, cocina, así como educación ambiental y desarrollo personal, destinado principalmente a personas en situaciones vulnerables.

Finalmente, en Valencia, las tiendas van a recaudar durante estos cinco meses para la Asociación Civil Casa Hogar María Auxiliadora con el proyecto de formación para emprendedores artesanales, con diseño de modelo productivo de consumo masivo. Ayudar Es Sencillo ha logrado consolidarse como un pilar fundamental de la responsabilidad social empresarial de EPA, gracias a la activa participación de sus clientes, la dedicación de las organizaciones aliadas, el seguimiento y la transparencia en la ejecución de los proyectos.

Para mayor información puede seguirnos en las redes sociales @FerreteriaEPAVenezuela en Instagram, X y Ferretería EPA Venezuela en Facebook o a través de EPA en línea.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí