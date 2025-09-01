Venezolanos inician huelga de hambre frente a la CPI exigir justicia por crímenes de lesa humanidad #1Sep

- Publicidad -

Un grupo de ciudadanos venezolanos comenzó una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en Países Bajos, en demanda de que se aceleren las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Desde este domingo 31 de agosto, un grupo de venezolanos se instaló frente a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para iniciar una huelga de hambre. La protesta tiene como objetivo presionar al tribunal internacional para que avance en las investigaciones abiertas en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Pedimos justicia, no compasión”

Entre los manifestantes se encuentra Damarys Bello, quien explicó que la acción es una respuesta al retraso del proceso.

“Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela”, afirmó.

Bello enfatizó que la protesta es un llamado urgente a los jueces de la CPI: “Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia”.

Investigación de la CPI sobre Venezuela

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación en noviembre de 2021, centrada en hechos que habrían ocurrido desde febrero de 2014, durante las protestas antigubernamentales y en años posteriores.

Sin embargo, tras casi cuatro años de proceso, no se ha anunciado ninguna decisión pública por parte del tribunal.

A inicios de agosto de este año, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, donde reiteró el compromiso de continuar con las averiguaciones. No obstante, la falta de resultados mantiene en incertidumbre a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.

