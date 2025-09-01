- Publicidad -

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), emitió una contundente advertencia a la población venezolana a través de su cuenta oficial de Instagram. El llamado se centra en los graves peligros asociados a la adquisición de medicamentos fuera de los canales formales y confiables.

En su mensaje, Rico fue enfático al recomendar que los ciudadanos compren sus fármacos exclusivamente en farmacias reconocidas. «Evita comprar medicamentos a personas que no te generen confianza«, señaló en su publicación, destacando que los productos vendidos en la calle por vendedores no autorizados representan un serio riesgo para la salud pública.

- Publicidad -

El director del Cicpc explicó que los medicamentos adquiridos de manera ilícita podrían ser «productos inocuos«, es decir, que carecen del componente activo necesario para el efecto terapéutico esperado. Aún más preocupante, advirtió que estos productos podrían contener sustancias que causen «un daño irreversible» en el organismo de quienes los consumen.

Esta advertencia se enmarca en las acciones de prevención que lleva a cabo el cuerpo de seguridad para proteger a la población de los delitos relacionados con la salud, la economía y la seguridad personal.

VIDEO | CICPC advierte sobre el peligro de comprar medicinas en la calle #1Sep pic.twitter.com/kZxD2Sbeaa — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 1, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí