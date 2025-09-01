VIDEO | Habitantes de la comunidad Mario Briceño Iragorry se ven afectados por las malas condiciones de la vialidad y aceras #1Sep 

- Publicidad -

Más de 150 familias del sector Mario Briceño Iragorry en el centro de Barquisimeto se han visto afectadas por las malas condiciones en la que se encuentran las calles y aceras de esta comunidad.

Soimar Hernández, habitante de la calle 14 con carreras 28 y 29 sector Mario Briceño Iragorry informó a El Impulso que las calles de esta zona llevan más de 15 años y muy malas condiciones.

De esta manera los vecinos de esta comunidad denuncian que las calles están deterioradas, con grandes «cráteres» que representan un peligro constante para vehículos y peatones.

“​El problema lleva casi 15 años, se ha agravado por el desbordamiento de aguas pluviales y blancas. Un bote de agua potable en la intersección de la Avenida Venezuela con Calle 14, con más de dos años de antigüedad, contribuye directamente a la destrucción del asfalto, un fenómeno que se repite cada vez que llega el suministro de agua a la zona.” indicó Hernandez.

Así mismo informaron que ​la situación se ha vuelto tan crítica que los conductores, para evitar dañar sus vehículos, se ven obligados a subirse a las aceras, lo que genera un riesgo para los transeúntes. Esta práctica es especialmente peligrosa en una comunidad donde residen numerosos adultos mayores y niños, quienes tienen dificultades para caminar por la zona.

Por último los vecinos hicieron un llamado desesperado a los entes gubernamentales. Le piden al gobernador Luis Reyes Reyes y al alcalde Yani Aguero que se aboquen a dar una solución definitiva a esta problemática, que no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la vida y la seguridad de toda la comunidad.

