Dólar oficial en Venezuela supera los 150 bolívares #2Sep

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el precio del dólar para este martes, 2 de septiembre, en 150,79 bolívares, lo que representa una nueva variación con respecto a la jornada anterior. Del mismo modo, el BCV ha fijado la cotización del euro en 173,66 bolívares.

Esta cifra se da a conocer en un contexto de depreciación acelerada de la moneda nacional, el bolívar, que según el economista y exdiputado José Guerra, ha perdido un 277% de su valor en los últimos 12 meses. Esta caída contrasta drásticamente con el 15% de devaluación registrado en el mismo período del año anterior, evidenciando una aceleración en la pérdida de valor del bolívar que Guerra calificó de «casi vertical«.

A través de su cuenta en Instagram, Guerra enfatizó que esta rápida devaluación tiene un impacto directo y perjudicial en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se traduce en un alza constante en los precios de los productos de primera necesidad, erosionando de manera severa el poder adquisitivo de los venezolanos.

En un comunicado contundente, la organización no gubernamental Provea emitió una denuncia sobre la crítica situación salarial en Venezuela, señalando que el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares mensuales, un monto que representa aproximadamente $0.88. Esta cifra, según la ONG, posiciona a Venezuela con el salario mínimo más bajo a nivel global.

Provea resalta que este monto no ha sido ajustado en más de 1,265 días (aproximadamente tres años), lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos en un escenario de hiperdevaluación y precios en constante aumento.

La organización subraya que esta cantidad precaria es la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales y demás beneficios laborales, lo que condena a los trabajadores a una profunda vulnerabilidad económica y acentúa la brecha entre el ingreso y el costo de vida.

