Inameh: Onda Tropical número 33 llegará a Venezuela durante los días 4 y 5 de septiembre #2Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este martes, a través de sus redes sociales, que la onda tropical número 33 se desplaza actualmente sobre el este de Surinam y se prevé su llegada a Venezuela durante los días 4 y 5 de septiembre.

El organismo detalló que esta onda proviene de las islas Cabo Verde y se mueve a una velocidad de 27 kilómetros por hora. Su arribo podría generar cambios significativos en el clima nacional.

Además, el Inameh afirmó que se mantiene en constante monitoreo de otras ondas tropicales activas cercanas a Venezuela. Entre ellas, destaca la onda número 34, que se encuentra sobre el oeste de las islas Cabo Verde y se estima que llegue a la Guayana Esequiba entre el 10 y el 11 de septiembre.

Pronóstico para las próximas horas

Para las próximas seis horas, entre las 18:00 y las 24:00 HLV, el instituto pronosticó el desarrollo de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Estas condiciones afectarán a varias regiones del país, incluyendo la Guayana Esequiba, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, los Llanos Centrales y Occidentales, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y el sur del Zulia.

