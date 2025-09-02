Buscar
Inameh: Onda Tropical número 33 llegará a Venezuela durante los días 4 y 5 de septiembre #2Sep

JoséMa Escalona
Por JoséMa Escalona

-

Nacionales
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la llegada de la onda tropical número 33 al país entre el 4 y 5 de septiembre
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este martes, a través de sus redes sociales, que la onda tropical número 33 se desplaza actualmente sobre el este de Surinam y se prevé su llegada a Venezuela durante los días 4 y 5 de septiembre.

El organismo detalló que esta onda proviene de las islas Cabo Verde y se mueve a una velocidad de 27 kilómetros por hora. Su arribo podría generar cambios significativos en el clima nacional.

Lea también: Conozca las recomendaciones clave para prevenir tragedias durante el paso de ondas tropicales

Además, el Inameh afirmó que se mantiene en constante monitoreo de otras ondas tropicales activas cercanas a Venezuela. Entre ellas, destaca la onda número 34, que se encuentra sobre el oeste de las islas Cabo Verde y se estima que llegue a la Guayana Esequiba entre el 10 y el 11 de septiembre.

Pronóstico para las próximas horas

Para las próximas seis horas, entre las 18:00 y las 24:00 HLV, el instituto pronosticó el desarrollo de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Lea también: Inameh: Venezuela recibirá entre 45 y 50 ondas tropicales a partir de junio

Estas condiciones afectarán a varias regiones del país, incluyendo la Guayana Esequiba, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, los Llanos Centrales y Occidentales, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y el sur del Zulia.

