Índice Bursátil Caracas cerró en 866,10 puntos #2Sep

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 866,10 puntos con una variación de 49,80 puntos (+6,10%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.796,72 puntos, con una variación absoluta de 109,59 puntos (+6,50%) y el Índice Industrial cerró en 233,55 puntos (+3,58%).

Al final de la sesión, 19 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 5 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 177.838 acciones por un monto de 4.875.105,53 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 1.020.025 acciones por 22.439.126,60 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 25.328,55, para un total de 27.339.560,68 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 196.851,99 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 133.175.057,70 bolívares

