Maduro dice que Venezuela está lista para responder a la presencia militar de EEUU en el Caribe #2Sep

Nicolás Maduro dijo el lunes que su país estaba en “máxima preparación” y listo para responder si era atacado por las fuerzas que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado en el Caribe.

Sus comentarios durante una conferencia de prensa se producen mientras el gobierno estadounidense se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima en aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos . Estados Unidos no ha indicado ninguna incursión terrestre planeada por los miles de efectivos desplegados. Aun así, el gobierno de Maduro ha respondido desplegando tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia, e instando a los venezolanos a alistarse en una milicia civil.

“Ante esta máxima presión militar, hemos declarado máxima preparación para la defensa de Venezuela”, dijo Maduro sobre el despliegue, que calificó como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal y sangrienta”.

Dijo que, según la Constitución, declararía una «república en armas» si Estados Unidos atacaba a Venezuela. No dio más detalles.

La Armada de los Estados Unidos cuenta ahora con dos destructores con misiles guiados Aegis —el USS Gravely y el USS Jason Dunham— en el Caribe, así como con el destructor USS Sampson y el crucero USS Lake Erie en aguas latinoamericanas. Se prevé que esta presencia militar se amplíe.

