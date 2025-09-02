OPINIÓN La muerte – Parte III- #2Sep

- Publicidad -

“Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente” Gen. 2:7

Como dije al principio hablar de lo que es la muerte puede ser muy complejo, controversial o complicado para muchos. Sobre todo para filósofos, mentalista o cualquier persona. Pero para Dios y para quienes seguimos su enseñanzas tal cual como el las presenta en su Santa Palabra es sencillísimo. Por ejemplo, cuando DIOS crea al hombre dice en el documento sagrado: “Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente” Gen. 2:7. Otras versiones dicen “y fue un alma viviente” “una persona” “un individuo”. Los especuladores comenzaron a decir que Dios “le puso un alma” dentro. Entonces aparecieron los filósofos sobre todo los griegos Sócrates y Platón a llenar la ignorancia de la humanidad con dogmas absurdos que la “intelectualidad” esparció como pólvora en el universo.

El cristianismo ya adulterado y penetrado hasta sus entrañas por el bautizo del emperador romano CONSTANTINO EL GRANDE terminó por adoptar la teoría de estos filósofos. Comento. La dualidad nace con Platón y Descartes. Este ha sido el tema central en la filosofía, desde la antigua Grecia con ellos, quienes propusieron una visión dualista del ser humano compuesta por cuerpo y alma. Ellos abordaron esta idea, considerando al hombre como una combinación de sustancia corporal y espiritual. Nunca pudieron entender y hoy esa idea tiene visos de PANDEMIA ESPIRITUAL que “aliento de vida” es también soplo de vida, es decir DIOS dio vida porque ÉL es nuestro creador.

Más adelante Dios aclara que una persona muere cuando EXALA ese ALIENTO DE VIDA que él le dio. Abandona el cuerpo y este queda inerte para ser sepultado o cremado. Dios ya lo ha explicado, duerme y cuando él vuelva a esta tierra por 2da vez lo resucitará. O sea, NO sale ninguna alma por cuanto alma es quien murió. «Si escondes tu rostro, se turban; les quitas el aliento, exhalan, y vuelven al polvo». Salmos 104:29: Aquí, el aliento se asocia con la vida y la existencia, y su retirada con la muerte y el regreso al polvo. “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos”. Salmo 146:4.

Hay un texto bíblico que los defensores de que tenemos un alma dentro del cuerpo utilizan mucho “El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio” Ecl.12:7. Muchos cristianos y personas en general como no hacen un esfuercito para entender no entienden. La raíz hebrea, latina y griega define “espíritu” como la “chispa de energía vital que es esencial para la existencia individual”. Viene del literal griego “Rúaj” que aparece 377 veces en el ANTIGUO TESTAMENTO y en la mayoría de las veces se traduce como “espíritu” “viento” o “aliento” ¡Ahh! que “el espíritu vuelve a Dios que lo dio” OBVIO, ÉL es el dador de la vida, del aliento, del oxígeno del aire que existe en el ser vivo y cuando muere ese aliento sigue siendo de Dios que lo devolverá en la Primera y Segunda resurrección de los que están durmiendo o muertos que es lo mismo. Unos para la GLORIA ETERNA y otros para perdición eterna. ¿Cuántos dicen AMÉN?

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

