Productores de Mérida exigen reparación de vías agrícolas por destrozos de las lluvias #2Sep 

La Asociación de Productores del municipio Miranda en Timotes ha solicitado al gobierno nacional la reparación urgente de las vías agrícolas, severamente dañadas por las recientes lluvias.

Andrés Eloy Ramírez, presidente de la asociación, señaló que la crecida del río Motatán, el pasado 24 de junio, destruyó tramos de carretera de hasta 400 metros, arrasó con cultivos y maquinaria, y dejó a varias comunidades incomunicadas. Los agricultores, desesperados, han recurrido a teleféricos improvisados para transportar sus cosechas.

Ramírez también expresó su preocupación por el futuro, temiendo que la situación empeore con las próximas lluvias y nevadas, lo que podría poner en riesgo la Troncal 007 y la carretera Timotes-La Puerta.

Además, el dirigente denunció la caída de los precios de las hortalizas, atribuyéndole al contrabando de productos colombianos. Una cesta de lechuga, de 10 a 12 kilos, se vende en tan solo 0,50 dólares, lo que, según él, afecta gravemente la economía de los productores. A pesar de los esfuerzos por reunirse con las autoridades regionales, sus solicitudes han sido ignoradas.

