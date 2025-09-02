PulsoEmpresarial Arcos Dorados generó más de 480.000 instancias de formación y empleo en Latinoamérica

- Publicidad -

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, presentó su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2024, reafirmando su compromiso con una gestión responsable y transparente.

Uno de los datos más relevantes del reporte es que Arcos Dorados generó más de 480.000 oportunidades de formación y empleo durante 2024, ratificando su papel como uno de los principales motores de inclusión laboral en América Latina y el Caribe, especialmente para jóvenes en sus primeras experiencias profesionales. Un compromiso que se traduce en herramientas concretas de capacitación y desarrollo.

Actualmente, más de 60.000 de las 100.000 personas que trabajan en Arcos Dorados en la región son jóvenes menores de 24 años, reflejo del compromiso sostenido de la compañía con la inclusión y la confianza en el talento joven. Además del acceso al empleo formal, Arcos Dorados promueve activamente el desarrollo profesional: en 2024 brindó más de 2,9 millones de horas de capacitación a sus equipos en los países donde opera.

Además, Arcos Dorados extiende su compromiso con el desarrollo de los jóvenes más allá de su equipo interno, a través de MCampus Comunidad, una plataforma gratuita y abierta a todas las personas que ya supera los 300.000 inscritos.

La iniciativa cuenta con más de 45 cursos —disponibles en español y portugués— sobre habilidades clave para el desarrollo profesional. La propuesta se complementa con el podcast “Expande tu Potencial”, disponible en Spotify y las principales plataformas de audio, que ofrece contenidos prácticos e inspiradores para acompañar a los jóvenes en su crecimiento.

En Venezuela, 4.912 personas finalizaron cursos en distintas áreas en la plataforma de educación en línea que busca empoderar a los jóvenes, dándoles acceso a formación de calidad que les permita mejorar sus oportunidades laborales y construir un mejor futuro. De ellas, 646 recibieron capacitación en habilidades blandas.

Asimismo, 2.062 personas fueron beneficiadas en el país a través de oportunidades de inclusión y formación impulsadas por Arcos Dorados y organizaciones aliadas.

El reporte incluye otros datos que reflejan el impacto positivo de la estrategia socioambiental “Receta del Futuro” en los 20 países donde opera la compañía:

Más del 50 % de la energía utilizada en sus restaurantes proviene de fuentes renovables.

74% de las compras se realizaron a proveedores locales.

USD 8,6 millones recaudados a través de iniciativas de impacto social.

El 99,63% de la carne proveniente de Argentina y Brasil cumple con la Política de Abastecimiento de Carne Libre de Deforestación de McDonald’s.

4,3 millones de litros de aceite recuperado para la producción de biodiesel y productos de limpieza.

El informe reafirma el compromiso de Arcos Dorados con una gestión transparente y responsable, y fue elaborado bajo los Estándares Universales 2021 del Global Reporting Initiative (GRI). Incorpora, además, los principales indicadores del sector definidos por el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), con verificación externa de Ernst & Young (EY) sobre una selección de métricas clave. El documento completo está disponible en: www.recetadelfuturo.com

