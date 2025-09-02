Buscar
Se ubica por encima de Bs. 115 millardos recaudación del Seniat en agosto 2025 #2Sep

Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

-

NoticiasNacionales
Se ubicó en 115.021 millardos de bolívares la recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que en agosto de 2025, lo que representa un incremento de 21,1% respecto de julio (cuando el ingresó fue 94.971 millardos).

En efecto, de acuerdo con el superintendente José David Cabello Rondón, la recaudación de agosto se distribuyó de la siguiente manera:

  • IVA: 43.153.106.407 bolívares.
  • Aduanas: 35.896.311.475 bolívares.
  • ISLR: 23.750.010.481 bolívares.
  • Otras rentas internas: 12.222.048.347 bolívares (incluye tributos a cigarrillos, licores, sucesiones, así como multas e intereses).

Con la cifra de agosto, el acumulado de 2025 asciende a 602.749 millones, según datos oficiales.

El Seniat atribuye el desempeño a medidas de control y a la cultura tributaria. Analistas independientes suelen recordar que la evolución de la recaudación también está influida por variables como inflación, tipo de cambio y ajustes fiscales, que inciden en la base imponible y en el poder de compra de los contribuyentes.

