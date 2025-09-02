Sinner regresa a cuartos del US Open tras vencer a Bublik, único jugador además de Alcaraz en vencerlo en 2025 #2Sep

- Publicidad -

Jannik Sinner estuvo tan dominante el lunes por la noche en el Abierto de Estados Unidos que su oponente tuvo que recordarle después del partido que no es tan mal jugador.

Pero Sinner sin duda hizo que Alexander Bublik pareciera uno.

Sinner arrolló al único jugador, aparte de Carlos Alcaraz , que lo ha derrotado esta temporada, goleando a Bublik por 6-1, 6-1, 6-1 para regresar a los cuartos de final del torneo que ganó el año pasado.

La victoria de Sinner, cabeza de serie, duró solo una hora y 21 minutos, el segundo partido más corto del torneo. La victoria de Tomas Machac en primera ronda duró un minuto menos.

“Por momentos sentí que hoy estaba jugando un gran tenis y logré quebrarlo muy temprano, lo que me dio la confianza para sacar un poco mejor y jugar desde el fondo de la cancha un poco mejor”, dijo Sinner.

“Fue un partido más rápido, o veloz”.

Sinner perdió contra Bublik en junio en Halle, Alemania, en un torneo de preparación para Wimbledon, pero este se disputó en hierba. Intentar vencer al actual campeón del US Open en pista dura es una historia completamente distinta, y casi imposible hoy en día.

