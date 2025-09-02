Transportistas proponen aumento del pasaje a 0,50 dólares para enfrentar crisis del sector #2Sep

- Publicidad -

Representantes del sector transporte se reunieron con el Ministerio de Transporte para abordar los desafíos que amenazan la operatividad del servicio. Durante el encuentro, José Luis Trocel, miembro del comando intergremial del transporte, señaló que el sector enfrenta una tormenta de problemas.

De acuerdo la reseña de El Diario, Trocel señaló que actualmente un 40 o 50 % de las unidades de transporte se encuentran paralizadas, situación que amenaza el retorno a métodos de transporte improvisados e inseguros.

Por otra parte, en la publicación citan a Fernando Mora, director de Cavemtrex, quién aseguró que «la tarifa vigente no refleja la realidad del costo de operación» y reiteró que el ajuste a $0,50 es vital para garantizar la sostenibilidad del servicio.

La propuesta del gremio busca asegurar la rentabilidad de los operadores privados y, al mismo tiempo, proteger el derecho al transporte para el 67% de la población que no posee vehículo propio, ofreciendo tarifas sociales para el transporte estatal.

Denuncian «Mafias del Combustible»

En la nota difundida, señalan que los transportistas solicitaron acciones contundentes contra las «mafias del combustible«, pidiendo mayor transparencia en la asignación del subsidio. Esta denuncia se suma a la crítica por la falta de recursos del Fondo Nacional de Transporte (Fontur), el cual, según Mora, carece de la asignación presupuestaria necesaria para apoyar a los transportistas.

Mora sostuvo que los transportistas ya habían advertido a finales de agosto que entre el 35% y 40% de los autobuses de transporte público estaban inoperativos, una cifra que coincide con la de Trocel. Sostuvo que la propuesta de anclar la tarifa a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) busca proteger el valor del pasaje de la constante devaluación y la dolarización de facto que impactan la economía del país.

