Trujillo se prepara para la canonización de José Gregorio Hernández #2Sep 

Nira López
Por Nira López

-

NoticiasNacionales
La Diócesis de Trujillo presentó una agenda de actividades para celebrar la canonización del beato José Gregorio Hernández, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el Vaticano.

Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, obispo de Trujillo, anunció que las festividades incluirán ordenaciones sacerdotales, procesiones y misas solemnes en Isnotú y Valera. La Gobernación de Trujillo apoyará con la rehabilitación de carreteras y servicios para los miles de peregrinos esperados.

La programación de la diócesis incluye ordenaciones sacerdotales, caminatas de fe, procesiones, conciertos y misas solemnes. Entre los eventos más destacados se encuentran:

19 de octubre: Transmisión en vivo de la misa de canonización desde el Vaticano. A continuación, una caminata-procesión desde Valera hasta Isnotú con una imagen hiperrealista del doctor Hernández, seguida de una eucaristía.

26 de octubre: La gran fiesta litúrgica de san José Gregorio Hernández en Isnotú, con una caminata y misa solemne presidida por el cardenal Baltazar Porras.

1 de noviembre: Misa solemne de acción de gracias de carácter nacional, presidida por el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Marín.

Además, la comisión informó que próximamente se anunciará la fecha de presentación del libro Cien preguntas y respuestas sobre San José Gregorio Hernández, una obra del presbítero José Magdaleno Álvarez.

Nira López
Nira López

