El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 2 de septiembre que su país disparó y destruyó un barco cargado con una gran cantidad de drogas, en lo que describió como una operación militar en el Caribe. Durante una alocución en el Despacho Oval, el mandatario indicó que el navío parecía provenir de Venezuela.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», declaró Trump a la prensa. El presidente añadió que han detectado «mucha droga» y que «estas provienen de Venezuela«.

Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien le informó del ataque. La operación fue posteriormente confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en una publicación en X.

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)», agregó el presidente.

El líder republicano adelantó que se ofrecerían más detalles sobre el ataque «después de esta reunión» en el Despacho Oval, sugiriendo un próximo comunicado oficial de la Administración.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión, donde EE.UU. ha desplegado una importante fuerza militar en el mar Caribe, incluyendo ocho barcos de guerra con misiles y un submarino de propulsión nuclear.

VIDEO | Donald Trump: Disparamos a un barco que transportaba drogas desde Venezuela #2Sep pic.twitter.com/UWqlRCUreP — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 2, 2025

