Buscar
APOYAR

VIDEO | El venezolano Luis Arraéz llega a los 1.000 hits en las grandes ligas #2Sep

Nira López
Por Nira López

-

NoticiasDeportesInternacionales
- Publicidad -

El beisbolista venezolano, Luis Arráez llegó este lunes a los 1.000 hits de por vida en las Grandes Ligas. “La regadera” de los Padres de San Diego se fue de 4-3 en el partido que su equipo perdió 3-4 en el inicio de la serie contra los Orioles de Baltimore.

Arráez se convirtió en el venezolano número 41 que alcanza los 1.000 hits de por vida en Las Mayores. a lo largo del partido, conectó 3 inatrapables y remolcó 1 carrera para promediar .285 de average. Registra 50 carreras impulsadas y 6 vuelacercas.

- Publicidad -

Durante su primer turno del juego, ante el derecho Kyle Bradish, Luis Arráez logró su primer indiscutible. El zurdo no desaprovechó una recta para mandar la esférica de línea al jardín izquierdo.

Para el segundo episodio, el jugador venezolano. Aprovechó otro lanzamiento de Kyle Bradish y mandó la pelota al jardín izquierdo. Logró así su segundo imparable de la fecha y empató momentáneamente el juego a dos carreras.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#PulsoEmpresarial Arcos Dorados generó más de 480.000 instancias de formación y empleo en Latinoamérica
Nira López
Nira López

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

#PulsoEmpresarial Arcos Dorados generó más de 480.000 instancias de formación y empleo en Latinoamérica

La compañía reafirma su rol como uno de los principales empleadores de jóvenes en América Latina y el Caribe, facilitando el acceso al primer empleo formal y promoviendo el desarrollo profesional a través de la educación y la capacitación.

Maduro dice que Venezuela está lista para responder a la presencia militar de EEUU en el Caribe #2Sep

Productores de Mérida exigen reparación de vías agrícolas por destrozos de las lluvias #2Sep 

#OPINIÓN La muerte – Parte III- #2Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.