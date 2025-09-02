- Publicidad -

El beisbolista venezolano, Luis Arráez llegó este lunes a los 1.000 hits de por vida en las Grandes Ligas. “La regadera” de los Padres de San Diego se fue de 4-3 en el partido que su equipo perdió 3-4 en el inicio de la serie contra los Orioles de Baltimore.

Arráez se convirtió en el venezolano número 41 que alcanza los 1.000 hits de por vida en Las Mayores. a lo largo del partido, conectó 3 inatrapables y remolcó 1 carrera para promediar .285 de average. Registra 50 carreras impulsadas y 6 vuelacercas.

Durante su primer turno del juego, ante el derecho Kyle Bradish, Luis Arráez logró su primer indiscutible. El zurdo no desaprovechó una recta para mandar la esférica de línea al jardín izquierdo.

Para el segundo episodio, el jugador venezolano. Aprovechó otro lanzamiento de Kyle Bradish y mandó la pelota al jardín izquierdo. Logró así su segundo imparable de la fecha y empató momentáneamente el juego a dos carreras.

VIDEO | El venezolano Luis Arraéz llega a los 1.000 hits en las grandes ligas #2Sep pic.twitter.com/gVPWbD0bFX — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 2, 2025

