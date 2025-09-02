VIDEO |Músicos barquisimetanos presentes en los conciertos de la banda Coldplay en Wembley #2Sep 

- Publicidad -

La reconocida banda británica Coldplay sorprendió hace días a su público al invitar a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela para que los acompañara en sus conciertos en el emblemático estadio de Wembley, en Londres. La participación de los músicos larenses ha sido un éxito rotundo, y los jóvenes han destacado el honor de representar a su país en un evento de esta magnitud.

​Bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, los talentos venezolanos formaron parte de la serie de conciertos de la banda, que se caracteriza por su gran espectáculo y puesta en escena. Para los músicos de la orquesta, esta experiencia ha sido no solo un logro profesional, sino también la realización de un sueño.

​Dentro de los músicos que conforman la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, se encuentra el talento barquisimetano, el equipo de El Impulso logró conversar con algunos de ellos.

El violinista Orlando Pinto,describió la experiencia como «increíble», destacando el gran honor de poder hacer música con sus colegas, a quienes considera su familia. «Realmente uno cuando está acá no se da cuenta de todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado dentro del sistema, pero es increíble poder hacer música con grandes músicos», expresó.

​Por su parte, la violinista Pathrycia Mendoça confesó que el primer día de los ensayos «casi lloro», describiendo el evento como «una locura» debido a la inmensa cantidad de emociones y personas.

«Cuando la gente me pregunta de dónde soy, aunque estoy viviendo en Caracas por compromisos laborales, siempre me siento profundamente orgullosa de decir que soy guara«, afirmó Mendoça.

​Asimismo, Luis Pérez, también violinista, compartió la alegría de representar a su tierra, Barquisimeto, y expresó su esperanza de que esta oportunidad sirva de inspiración para los niños que, al igual que él, sueñan con tocar en una gran orquesta. «Sé que esto es inspiración para muchos niños que están cada día trabajando, tocando y luchando desde sus núcleos», concluyó.

​La preparación para la gira fue de aproximadamente dos semanas de ensayos, talleres y mucho trabajo. Sin embargo, como señalaron los músicos, el camino para alcanzar este nivel artístico se construye desde la niñez, con dedicación y perseverancia. La Orquesta Simón Bolívar ha demostrado una vez más por qué es un referente cultural a nivel mundial, llenando de orgullo a toda Venezuela con su talento.

