Voluntad Popular exige fe de vida de Ronald Carreño y Freddy Superlano #2Sep 

Este lunes, el partido político Voluntad Popular, denunció por sus redes sociales que fueron sacados de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide y trasladados a un destino desconocido. La organización política ha calificado este hecho como una “desaparición forzada” y ha alertado a la comunidad internacional sobre la grave situación.

​De acuerdo con la información difundida por Voluntad Popular, los activistas, indicaron que los presos políticos fueron trasladados hace más de 24 horas. Testigos extraoficiales reportaron haber visto a Carreño y Superlano vestidos con bragas de color azul y amarillo, siendo subidos en camionetas del SEBIN. Desde ese momento, no se tiene registro de su ubicación.

​Voluntad Popular denunció que esta acción es parte de un “método criminal de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica” contra los líderes opositores. La organización exige al gobierno que presente una fe de vida de Carreño y Superlano, y que proceda a su inmediata liberación, argumentando que nunca debieron estar privados de su libertad.

​Finalmente, el partido hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de los derechos humanos para que se pronuncien ante esta “grave violación” que, aseguran, pone en riesgo la vida y la integridad de los activistas.

🚨 ALERTA INTERNACIONAL: Desde Voluntad Popular denunciamos con profunda preocupación que nuestros hermanos de lucha, Roland Carreño y Freddy Superlano, presos políticos del narcoestado venezolano, han sido trasladados a paradero desconocido.



De manera extraoficial se conoció… pic.twitter.com/oqPHb6Ii3k — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 1, 2025

