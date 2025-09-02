Voluntad Popular exige fe de vida de Ronald Carreño y Freddy Superlano #2Sep 

Este lunes, el partido político Voluntad Popular, denunció por sus redes sociales que fueron sacados de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide y trasladados a un destino desconocido. La organización política ha calificado este hecho como una “desaparición forzada” y ha alertado a la comunidad internacional sobre la grave situación.
De acuerdo con la información difundida por Voluntad Popular, los activistas, indicaron que los presos políticos fueron trasladados hace más de 24 horas. Testigos extraoficiales reportaron haber visto a Carreño y Superlano vestidos con bragas de color azul y amarillo, siendo subidos en camionetas del SEBIN. Desde ese momento, no se tiene registro de su ubicación.
Voluntad Popular denunció que esta acción es parte de un “método criminal de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica” contra los líderes opositores. La organización exige al gobierno que presente una fe de vida de Carreño y Superlano, y que proceda a su inmediata liberación, argumentando que nunca debieron estar privados de su libertad.
Finalmente, el partido hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de los derechos humanos para que se pronuncien ante esta “grave violación” que, aseguran, pone en riesgo la vida y la integridad de los activistas.
Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.
¡Contamos contigo!