Alcalde Yanys Agüero anuncia más de 20 obras para celebrar el aniversario de Barquisimeto #3Sep

El alcalde del municipios Iribarren, Yanys Agüero, anunció este miércoles 3 de septiembre un conjunto de más de 20 obras y programas sociales que se llevarán a cabo en el marco de la celebración de los 473 años de la ciudad. El plan, que busca mejorar los servicios básicos y la infraestructura, abarca desde la rehabilitación vial hasta la atención social y el impulso al emprendimiento.

Entre los proyectos más destacados, el burgomaestre señaló que se encuentran la rehabilitación y demarcación vial en cinco parroquias: Catedral, Concepción, Guerrera Ana Soto, Santa Rosa y Unión. Agüero enfatizó que una de las obras principales será la recuperación de la carrera 6, que conecta los sectores de San Francisco y Santa Isabel, para garantizar una vía sin problemas, demarcada e iluminada.

En materia de salud, el plan incluye la inauguración del Consultorio El Turbio y un consultorio odontológico en Los Ángeles, Santa Rosa. Adicionalmente, se rehabilitarán centros asistenciales en la parroquia Guerrera Ana Soto y se adecuará el ambulatorio San José en la parroquia Unión, buscando fortalecer la atención primaria en distintos puntos del municipio.

Recuperación de espacios y atención social

Bajo el programa «Iribarren Verde para la Vida«, se activará la «Operación Cachivache«, un plan de limpieza y orden que busca eliminar los vertederos improvisados en las diez parroquias del municipio. Indicó que el proyecto también contempla la recuperación de la plaza Cecilia Labrador, la plaza Las Madres y la isla central de la Avenida Vargas.

El alcalde mencionó la reforestación del Bosque Macuto, la entrega de 240 títulos de tierra y el otorgamiento de créditos a emprendedores como parte del programa 4F, destinado a impulsar la economía local. En el ámbito social, se realizarán eventos culturales como una carrera, un concierto sinfónico y una jornada de entrega de ayudas técnicas a niños y personas vulnerables.

La Feria Internacional de Barquisimeto como broche de oro

Como cierre de las celebraciones, la Feria Internacional de Barquisimeto 2025 promete ser el «regalo» para la población. Con un despliegue de 800 funcionarios de seguridad, el evento contará con 16 áreas de recreación y 249 expositores. La feria incluirá actividades variadas como la exhibición de productores, innovadores y emprendedores, así como un espacio gastronómico y musical.

