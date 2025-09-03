GasLara anuncia ajuste de precios para garantizar sostenibilidad del suministro #3Sep 

- Publicidad -

La empresa GasLara ha comunicado un ajuste en los precios de sus cilindros de gas, una medida que, según la compañía, es fundamental para asegurar la sostenibilidad del servicio y mejorar los ciclos de distribución en el estado Lara.

El nuevo esquema de precios es el siguiente:

Cilindro de 10 kg: 220,62 BsD (equivalente a $1.5)

Cilindro de 18 kg: 441,24 BsD (equivalente a $3)

Cilindro de 27 kg: 588,32 BsD (equivalente a $4)

Cilindro de 43 kg: 1.176,64 BsD (equivalente a $8)

GasLara explicó que estos precios serán indexados mensualmente a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). La empresa subrayó que este ajuste es “impostergable” y busca consolidar las mejoras en la distribución y reducir el tiempo de entrega, que actualmente se sitúa en 39 días, con el objetivo de optimizarlo aún más.

La empresa destacó su posición como una de las regiones no subsidiadas con los costos de gas más bajos a nivel nacional y hizo un llamado a la comunidad para apoyar estas acciones, que también buscan combatir la reventa del servicio.

