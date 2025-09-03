Guanare se prepara para recibir a 300.000 peregrinos en honor a la Virgen de Coromoto #3Sep

- Publicidad -

El estado Portuguesa se prepara para recibir a más de 300.000 peregrinos que conmemorarán los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 73 años de su coronación canónica como patrona nacional. El alcalde del municipio, Óscar Novoa, aseguró que la ciudad ha acondicionado todos los espacios para garantizar una celebración segura y memorable para los fieles.

De acuerdo a una reseña de El Nacional, las festividades, que se extenderán hasta el 11 de septiembre, ya han comenzado con eventos masivos que destacan la cultura y la devoción de los venezolanos. Sostienen que recientemente, se celebró un Joropódromo con la participación de más de 300 parejas de baile, seguido por el Kilómetro de Fe, que atrajo a ciclistas de todo el país en una muestra de su fe.

La caminata coromotana

Uno de los eventos más esperados es la Séptima Caminata Coromotana, prevista para el 7 de septiembre. En la nota difundida, Novoa estima que más de 30.000 personas participen en el recorrido de 5 kilómetros que irá desde el Parque de la Aparición hasta el santuario, culminando con una misa y espectáculos culturales.

También indicó que el municipio ha acondicionado el Corredor Coromotano, un trayecto de 15 kilómetros que conecta los principales sitios de interés religioso e histórico de la ciudad. El objetivo es facilitar el recorrido de los peregrinos y ofrecerles una experiencia completa.

En la publicación, señalan que las autoridades locales esperan la llegada de fieles de todo el país y también de devotos internacionales, como los que visitaron Guanare el año pasado desde Italia, Portugal y Trinidad y Tobago.

