INTT: Está prohibido transportar en motocicleta a niños menores de 10 años de edad #3Sep

- Publicidad -

El comisario William Blanquis, director del Servicio de Tránsito de la PNB y vicepresidente del Instituto Nacional de Transito Terrestre (INTT), anunció que queda terminantemente prohibido el transporte de niños menores de 10 años en motocicletas. Esta nueva disposición busca proteger la vida de los menores en las vías del país. Quienes incumplan la normativa enfrentarán acciones legales.

Lea también: Asotránsito advierte: Venta de motos a jóvenes crece el 25% en Venezuela

- Publicidad -

De acuerdo a El Diario, Blanquis destacó la urgencia de promover la “movilidad segura y responsable” en todo el territorio nacional, resaltando que “conducir con conciencia es proteger la vida propia y la de los demás”.

En la publicación, sostuvo que como parte del programa “Conduce por tu vida”, el cumplimiento de las normas será supervisado en conjunto con otros organismos de seguridad. Además, recordó que las «motopiruetas» en avenidas y carreteras públicas también están prohibidas.

Lea también: Motopiruetas en Venezuela: Entre la adrenalina y el peligro

Nuevas sanciones y licencias de conducir

En la nota difundida el funcionario sostuvo que para reforzar la seguridad vial, el INTT activará «aulas viales«, espacios de orientación para los conductores.

Puntualizó que en caso de infracción, el vehículo será retenido y su dueño deberá asistir a charlas educativas de más de cinco días. Para recuperar el vehículo, se exigirá que un conductor autorizado lo retire. Blanquis, sin embargo, no detalló el monto de las multas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí