José Vicente Ríos: Comercio en Lara creció 4,5% entre enero-agosto impulsado por los sectores automotriz y farmacéutico #3Sep 

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

La actividad comercial en el estado Lara se incrementó hasta un 4,5%, en el período comprendido entre enero y agosto de 2025, de acuerdo con la data aportada por la Cámara de Comercio de la entidad.

José Vicente Ríos, presidente de la entidad gremial de la región, explicó que el alza fue impulsada por los sectores farmacéutico y automotriz. Y, aunque ha destacado un incremento, también resaltó que “se mantienen algunas diferencias entre sectores ganadores y desfavorecidos”.

Ríos destacó que hay sectores que se han fortalecido en los primeros ocho meses del año, entre ellos la distribución y comercialización de alimentos.

Sin embargo, apuntó que el sector de restaurantes ha sufrido un debilitamiento, ocasionado por la sobreoferta en el mercado, explicó en Unión Radio.

Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

