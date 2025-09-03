Novak Djokovic aspira a su 25.º título de Grand Slam y se enfrentará a Carlos Alcaraz en el US Open #3Sep

- Publicidad -

Novak Djokovic tiene 38 años y busca superar el nivel de un jugador más joven al llegar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el viernes. Han pasado dos años desde su último título de Grand Slam , lo que, para él, debe parecer una eternidad.

La temporada pasada fue su primera sin ganar al menos uno desde 2017. Y Djokovic tiene claro que, a estas alturas de su carrera, esos grandes trofeos de los cuatro eventos más importantes del deporte son lo único que realmente le importa.

- Publicidad -

En los otros tres grandes torneos de este año, quedó eliminado en semifinales, dos de ellos por lesión: abandonó el Abierto de Australia por una rotura de isquiotibiales y se vio claramente limitado en Wimbledon por una lesión en la ingle. No había competido desde que dejó el All England Club en julio hasta su llegada a Flushing Meadows.

Novak Djokovic se enfrentará a Carlos Alcaraz a continuación, posiblemente a Jannik Sinner después de eso.

Ahora Djokovic regresa a la semifinal en Nueva York, y le espera un camino arduo. El siguiente rival es el número 2, Carlos Alcaraz , de 22 años. Si gana, podría esperar una final el domingo contra el número 1, Jannik Sinner , de 23 años, si el campeón defensor vence a Lorenzo Musetti en cuartos de final y a quien sea su oponente en semifinales.

Después de alcanzar su 53° semifinal importante, y 14° en el US Open, al eliminar al cuarto cabeza de serie Taylor Fritz , de 27 años, en cuatro sets el martes por la noche, Djokovic jugueteó con su barba mientras reflexionaba sobre lo que vendría.

«Bueno, te lo aseguro, no va a ser fácil», dijo con una sonrisa irónica. «Voy a intentar ir día a día. Cuidar mucho mi cuerpo. Intentar relajarme y recuperarme. Los próximos días son clave para ponerme en forma y listo para jugar cinco sets, si es necesario. Me encantaría».

Djokovic ha estado en 37 finales de Grand Slam y ha ganado 24, pero ninguna a los 38 años.

Djokovic ya posee casi todos los récords de importancia en el tenis masculino, incluidos 24 campeonatos importantes , 37 apariciones en finales importantes y la mayor cantidad de semanas en el puesto número 1 del ranking.

Etcétera.

Lo nuevo para él es adaptarse a competir a esta edad.

“Normalmente me gusta jugar los partidos importantes en un gran escenario. Es solo que no estoy seguro de cómo me sentiré físicamente en los próximos días. Pero voy a dar lo mejor de mí con mi equipo para estar en forma para eso”, dijo Djokovic. “Habrá mucho recorrido, eso seguro. No van a ser puntos cortos”.

Djokovic tiene marca de 5-3 ante su rival en la semifinal del US Open, Alcaraz

Tiene una marca de 5-3 en enfrentamientos directos contra Alcaraz , quien ya ha ganado cinco títulos de Grand Slam y se combinó con Sinner para reclamar los últimos siete y nueve de los últimos 12.

No hay que olvidarlo: los otros tres en ese lapso fueron para Djokovic, el más reciente en el US Open de 2023 .

«Tengo otra oportunidad, otra oportunidad. Ojalá… pueda estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien como para seguirle el ritmo a Carlos», dijo Djokovic. «Entonces cualquiera puede ganar el partido».

Djokovic ganó los dos enfrentamientos más recientes contra el dinámico Alcaraz: en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero y en la final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado.

“Tengo muchas ganas de venganza”, dijo Alcaraz. “Es obvio”.

Alcaraz llegó a la final en sus últimos 7 torneos, ganando 5 títulos

Alcaraz ha sido increíblemente dominante durante la última semana y media, sin perder un solo set en el torneo, y durante gran parte de 2025, liderando la gira con seis títulos y un récord de 59-6.

Desde abril, acumula un récord de 43-2, con victorias en Montecarlo, Roma, Roland-Garros, Queen’s y Cincinnati. Sus dos derrotas fueron en finales: en Barcelona (contra Holger Rune) y en Wimbledon (contra Sinner).

Djokovic sabe lo que han hecho Alcaraz y Sinner últimamente.

“No hace falta hablar mucho de ellos dos. Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo”, dijo Djokovic, quien perdió contra Sinner en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon. “Probablemente todos esperan y anticipan (una final del US Open) entre ellos dos. Voy a intentar arruinarles los planes a la mayoría”.

Y luego Djokovic añadió: “Definitivamente no voy a salir con una bandera blanca a la cancha”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí