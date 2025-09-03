ONU: Más de 21,000 niños palestinos con discapacidad tras la ofensiva en Gaza #3Sep 

- Publicidad -

Un informe reciente del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) revela que al menos 21,000 niños palestinos en la Franja de Gaza han quedado con algún tipo de discapacidad como consecuencia directa de la ofensiva militar israelí.

El organismo alertó que más de la mitad de los 40,500 menores que han sufrido «nuevas lesiones relacionadas con la guerra» enfrentan secuelas permanentes.

El informe también detalla la situación crítica de la hambruna en Gaza, donde cerca de 132,000 niños menores de cinco años podrían morir por desnutrición aguda para junio de 2026 si la situación no mejora.

La ONU denunció que las restricciones al acceso de ayuda humanitaria impuestas por Israel afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, quienes a menudo no pueden acceder a comida, agua o asistencia básica.

