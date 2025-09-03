OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¡Las raíces están vivas! – Don Lino Palencia #3Sep

- Publicidad -

“Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto, o por estar años por delante de tu tiempo.

Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno sólo, la verdad sigue siendo la verdad.”

- Publicidad -

Mohandas karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi).

Mahatma Gandhi, un hombrecillo de frágil contextura, también llamado “Bāpu” (Padre en idioma guyaratí), recibió del premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore, el nombre honorifico de “Mahatma” (Composición del sánscrito y del hindú; de majā: grande y ātmā: alma). Rechazaba la lucha armada y predicaba la áhimsa (No violencia); promovía la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil (¿C.N. Art. 350?) si fuese necesario. Su influencia “moral” en el movimiento cívico que condujo a la independencia de la India fue determinante. Sobre economía política, pensaba que el trabajo y el capital, tenían la misma importancia y consideraba, a ambos factores, como imprescindibles para el desarrollo de la nación y que, debería buscarse un equilibrio sano entre ambas para el progreso material y la justicia

Decía Gandhi…

“Si se quiere alcanzar la verdad, hay que apartar al adversario del error con paciencia y bondad, en vez de recurrir a la fuerza.”

El demostrado altruismo de todos y cada uno de los integrantes de la “Red de Instituciones Larenses” impulsa al consensualismo accionar del grupo inédito que ha trabajado, consecuentemente, en pro de colaborar con el bienestar de la colectividad larense, con objetivos ciertos de proyectarse al resto del país y al mundo. Atentos a dar cumplimiento al mandato constitucional referido a la “Contraloría Social”, más allá de la denuncia y conocida la probidad, ética, moral, eficiencia y eficacia de las instituciones que hacen vida común dentro de la Visión y la Misión de la Red, ha realizado propuestas basadas en análisis pragmáticos, técnicos y profesionales, afianzados plenamente en la lógica, la razón y la sensatez.

A tal efecto, con prudente paciencia, siempre hemos decidido colaborar en la búsqueda de soluciones que resuelvan la grave problemática que enfrenta la región y la nación entera, sobre todo en lo que atañe a la economía y, por ende, al bienestar social. Las cifras arrojadas por la hiperinflación que nos devora sólo pueden detenerse con producción…

¡CON PRODUCTIVIDAD!

Es necesariamente imperioso que en Venezuela se restablezca el Estado de Derecho; se implemente el Estamento Legal, reconocido histórica e internacionalmente, para lograr la confianza necesaria y retornen las inversiones, supongo que es hartamente conocido el proverbio que expresa:

“NO HAY NADA MÁS COBARDE QUE EL CAPITAL.”

Toda inversión tiene un mínimo y un máximo de riesgo, los empresarios sensatos siempre tratan de minimizar esos riesgos, por lo tanto, se debe execrar toda intención que lleve a expropiaciones, confiscaciones y/o invasiones a la propiedad; así mismo es necesario trabajar bajo un sistema económico que estimule la seguridad social del trabajador. En Venezuela han existido empresas privadas que han privilegiado la calidad de vida de sus trabajadores y han traído al país los conocimientos y tecnologías necesarios y suficientes para un desarrollo eficaz y eficiente.

Esta “Tierra de Gracia”, único país del mundo que ha sido comparado con el Edén, fue dotado por la Benevolencia Divina con más de los recursos necesarios para ser un país de primer orden, ya en diferentes latitudes del globo terráqueo hemos dado ejemplos y demostrado la sapiencia y calidad de los profesionales, técnicos, artistas, músicos y hasta de la mano de obra calificada, que ha egresado de nuestras magnas casas de estudio; la mayoría de ellos están dispersos en los diferentes continentes del planeta Tierra, pero seguro estoy que la “Madre Patria” tiene la capacidad para que al emprender la carrera del desarrollo, se les brinde mayores y mejores condiciones para que aseguren su retorno.

La gran mayoría de los venezolanos somos buenos ciudadanos de buena voluntad, amantes de la paz, honrados y respetuosos de las leyes, a veces, para aprender a valorar nuestras riquezas, principios y valores se tiene que tomar algunos purgantes que son hasta dolorosos, pero después de las tormentas siempre viene la calma y al final…

“El Sol siempre brilla.”

¡Ahora es cuando Venezuela necesita más de la Red de Instituciones Larenses!

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí