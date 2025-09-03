PulsoEmpresarial GEMA 2025: Innovación y liderazgo en la cita empresarial más importante de Barquisimeto #3Sep

- Publicidad -

El próximo sábado 27 de septiembre, regresa a Barquisimeto la cuarta edición de GEMA, un evento que reúne a expertos en gestión, liderazgo y tecnología para potenciar el futuro empresarial.

En un mundo corporativo donde la gestión, la tecnología y el liderazgo se entrelazan cada vez más, el evento GEMA (Gestión Empresarial Moderna Aplicada) se consolida como un espacio estratégico para la formación y la innovación.

Organizado por la agencia Pasión y Estrategia, y bajo la visión de sus co-creadoras María Da Silva y Xiuli Rojas, esta cita empresarial promete ser un punto de encuentro clave para profesionales y empresas que buscan adaptarse a los desafíos de la economía digital.

Liderazgo y tecnología: los ejes de la agenda

María Da Silva, directora de Pasión y Estrategia, definió GEMA como “el evento profesional más importante del año”, subrayando que contará con 12 ponentes de alto nivel en áreas como recursos humanos, marketing, ventas y gerencia. Con un énfasis en la transformación digital y la inteligencia artificial, el programa está diseñado para ofrecer herramientas que optimicen la eficiencia de los equipos.

“La promesa de GEMA es convertir a los asistentes en profesionales preparados para el cambio”, aseguró Da Silva.

Por su parte, Xiuli Rojas destacó el carácter inspirador de la jornada, describiéndola como un “ecosistema completo de brillo”. La cuarta edición reunirá a más de 700 participantes, distribuidos en cuatro bloques temáticos, con 11 conferencias profesionales y una entrevista exclusiva a un empresario de la región. Su objetivo es “potenciar las capacidades de todas las personas dentro de las organizaciones”.

Un ecosistema de aprendizaje y crecimiento

Más allá de las ponencias, GEMA se proyecta como un foro de discusión que conecta la gerencia tradicional con las tendencias más disruptivas del presente. La combinación de contenidos en gestión, finanzas, liderazgo y tecnología convierte al evento en un espacio integral para la actualización profesional.

La edición anterior, celebrada en octubre de 2023, reunió a 710 asistentes y consolidó la marca como un referente regional. En 2025, la expectativa es aún mayor, con un enfoque reforzado en innovación y nuevas herramientas digitales aplicadas a la gestión empresarial.

Una inversión en el futuro empresarial

El evento está abierto tanto a profesionales independientes como a representantes de empresas interesadas en formación corporativa. Las entradas pueden adquirirse a través de Pasión y Estrategia y en las redes sociales oficiales de Gema Conference.

En un contexto de volatilidad y alta competitividad, GEMA 2025 se perfila como una inversión estratégica en el capital humano, considerado el activo más valioso de cualquier organización. Con su enfoque en liderazgo, innovación y tecnología, el evento no solo prepara a los participantes para los retos del presente, sino que los impulsa hacia las oportunidades del futuro.

