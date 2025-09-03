PulsoEmpresarial Serpentinas de chorizo ahumado: La Montserratina reinventa este clásico de las fiestas venezolanas

- Publicidad -

¿Buscas ese toque especial para sorprender a tus invitados sin complicarte en la cocina? Las serpentinas de chorizo ahumado son la respuesta perfecta: versátiles, sabrosas y con un giro gourmet que eleva cualquier ocasión, desde un encuentro informal hasta una parrillada entre amigos.

La Montserratina, fiel a su esencia de Artesanos del Sabor, reinventa este clásico de las fiestas venezolanas con su chorizo ahumado en presentación untable, que conquistará paladares desde el primer momento que sea probado.

¿Lo mejor? esta receta se prepara en minutos, puedes dejarla lista con antelación y servirla cuando llegue el momento de compartirla. Así que ¡manos a la obra! Y a lucirse con esta preparación. ¿Fuego?

Serpentinas de chorizo ahumado

Ingredientes:

· Untable de chorizo ahumado La Montserratina

· Pan de molde (cortado a lo largo)

· Leche

· Queso amarillo en lonjas

· Aceitunas (picadas)

· Perejil fresco (para decorar)

Preparación:

Humedece el pan: Moja ligeramente ambas caras de cada rebanada de pan de molde con leche. Rellena: Unta una capa generosa de Untable de chorizo ahumado sobre una rebanada de pan humedecido. Espolvorea las aceitunas picadas sobre el chorizo y cubre con una lonja de queso amarillo. Enrolla y refrigera: Enrolla el pan desde el lado más angosto hasta formar un rollo. Envuelve el rollo en papel film y refrigéralo por al menos 1 hora. Corta y sirve: Antes de servir, retira el papel film y corta el rollo en rodajas de 1cm de grosor. Decora cada rodaja con una ramita de perejil fresco.

¡Listo, a disfrutar!

Tips:

Puedes utilizar cualquier tipo de pan de molde que te guste, como integral o de centeno.

Si deseas un sabor más intenso, puedes agregar más chorizo o queso.

Para una presentación más divertida, puedes cortar las aceitunas en formas diferentes.

Opcional: Si tienes más rebanadas de pan, y quieres más cantidad de serpentinas, solo repite el procedimiento con cada rebanada.

¡Buen provecho!

Para conocer más recetas con productos de la marca que por casi 76 años ha sido parte de tus mejores momentos, síguenos en las redes sociales: @lamontserratina en Instagram, Facebook y X, al igual que en TikTok a través del perfil @lamontserratinave.

